Spéculation foncière en Corse : Des chiffres accablants et une union politique !

Quelques soient les raisons de cette flambée, elle affecte, sans surprise, différemment les deux départements et surtout les communes, selon que celles-ci soient situées sur le littoral ou à l’intérieur. Les chiffre sont sans ambigüité : 48 communes assurent 80 % des ventes. Elles sont en premier lieu situées dans la région ajaccienne, l’Extrême Sud, le littoral de la Balagna et la région bastiaise. 10 % des communes du littoral concentrent la majorité de la pression foncière. Dans la zone rouge, devant Bunifaziu et Lecci, le village d’Albitrecca où une maison de type T4 se vend entre 580 000 € et 700 000 €. Ce village se trouve sur la commune de Porticciu, commune de la région ajaccienne où la problématique de l’urbanisation du littoral et celle de la baie en particulier sont une réalité criante. Alors que dans le Centre Corse le prix médian d’une maison T4 est de l’ordre de 127 950 €, il s’élève dans le Pays Ajaccien à près de 350 500 €. Dans la course également, Ajaccio qui absorbe, à elle seule, 29 % des ventes d’appartements. Bastia, Portivechju et Calvi concentre un quart du marché à elles trois. Le reste se répartit principalement entre les périphéries d’Aiacciu et de Bastia, une partie du littoral Balanin et Corti. Un marché total de plus de 2,8 milliards € pour les ventes de maisons et de 3,8 milliards € pour les ventes d’appartements. 17 communes concentrent 80 % des transactions.