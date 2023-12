Spassighjata in Bastia : des perturbations de circulation ce samedi 9 décembre

Quai du 1er Bataillon de Choc et Rue de la Marine : La circulation sera interdite dans ces zones le 9 décembre 2023, de 17h30 à 21h. Les riverains et les automobilistes sont priés de prendre des itinéraires alternatifs pendant cette période.

: La circulation sera interdite dans ces zones le 9 décembre 2023, de 17h30 à 21h. Les riverains et les automobilistes sont priés de prendre des itinéraires alternatifs pendant cette période. RT 11 du Rond Point des Pompiers au Rond Point Nogues : En raison du déroulement de la compétition sportive, la circulation sera interdite sur la RT 11, du rond-point des pompiers au rond-point Nogues à la sortie du tunnel, le 9 décembre 2023, de 18h30 à 19h15. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour minimiser les inconvénients pour les conducteurs.

En raison du déroulement de la compétition sportive, la circulation sera interdite sur la RT 11, du rond-point des pompiers au rond-point Nogues à la sortie du tunnel, le 9 décembre 2023, de 18h30 à 19h15. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour minimiser les inconvénients pour les conducteurs. Rue de l'Ancienne Poste : Sauf pour les véhicules des services de secours, la circulation sera interdite dans cette rue le 9 décembre 2023, de 18h15 à 21h. Les résidents et les entreprises locales sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour cette période.

Plusieurs arrêtés municipaux ont été émis, impliquant des restrictions de circulation et de stationnement dans divers secteurs de la ville, entraînant des perturbations qui devraient être prises en compte par les habitants et les automobilistes.Pour plus d'informations sur les itinéraires alternatifs et les détails des restrictions, veuillez consulter le site officiel de la ville ou contacter les autorités locales compétentes.