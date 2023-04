Soutien aux maires d’Afa et d’Appiettu : la polémique continue sur l’absence de condamnation des actes

Ce fut une résolution très attendue, mais adoptée in-extrémis en fin de session, vendredi soir, sur un mode minimal, faute d’accord entre la droite et les Nationalistes. Le groupe d’opposition de droite U Soffiu Novu, qui avait fini par présenter sa propre résolution, exigeait une condamnation ferme des attentats contre les mairies d’Afa et d’Appiettu, revendiquées la veille par la GCC. « Nous condamnons des actes qui sont des actes gravissimes d’atteinte à la démocratie locale. Cela ne fait pas de nous des procureurs, des moralistes ou des tisonniers qui voudraient jeter la braise », avait tenté le président du groupe, Jean-Martin Mondoloni en proposant de « condamner des actes, sans forcément condamner les auteurs ». Hors de question pour les Nationalistes de se laisser entrainer dans la chausse-trappe de la condamnation. Soutenir, oui, condamner non, comme le résumait l’Indépendantiste Paul-Felix Benedetti, président du groupe Core In Fronte : « Historiquement, on n'a jamais rien condamné. On a eu cette position historique. Par principe, je continue de l'avoir, mais aussi par conviction ». Une position partagée par l’Exécutif et la majorité territoriale qui, par la voix de Romain Colonna a plaidé pour « une Corse apaisée », pour une solution qui permettra « de vivre dans la démocratie » sans « rajouter des divisions ». Le PNC-Avanzemu a estimé avec Pierre Poli « qu’on ne peut pas se contenter de soutenir et de condamner » une situation qui « était prévisible », et a appelé à « s’interroger sur les causes » et à « écouter la jeunesse ».