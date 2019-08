Sous le ciel de Tolla pour observer les étoiles filantes du 10 août

Rédigé par La rédaction le Vendredi 9 Août 2019 à 06:31

Pour essayer d'observer les étoiles filantes de la mi-août, la Mairie de Tolla et le club ajaccien d'astronomie organisent une veillée "Sous les Etoiles de Tolla" le samedi 10 août à partir de 21 h 30 au col de Mercughiu, belvédère surplombant le barrage et situé entre les villages d'Ocana et Tolla.

