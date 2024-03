Sortie livre : L’étonnante « Mirabelle » de Philippe Moncho

Après « Pelo et Lua » en 2018, « Le Jardin des Anges » en 2021, « Respirer la nuit » en 2022 et « Un papillon sur l’Alhambra » en 2023, voici le nouveau fruit du travail d’écrivain de Philippe Moncho : « Mirabelle ». Un roman aux éditions La Trace.

«C’est le premier livre que j’écris qui a autant de frémissements » annonce l’auteur. « C’est une fiction basée sur des faits d’histoire comme la 2ème guerre mondiale ou mai 68 ».

Mais qui est donc Mirabelle ?

« C’est le nom de code que donnait la résistance à Joséphine Buisson » explique Ph.Moncho. «Une femme écrivain, auteure de plusieurs livres sur sa vie, traversant les heures sombres de la résistance, les guerres d’Indochine, d’Algérie, le conflit de Suez ou encore les barricades de mai 68 ».

L’autre personnage central du roman est le jeune Benjamin, un apprenti écrivain qui témoin naïf du monde des passants depuis sa fenêtre, fait un jour la rencontre accidentelle de Joséphine Buisson et découvre à travers ses livres sa vie tumultueuse. Il découvre tout à tour une Joséphine amoureuse, une Mirabelle guerrière, semant derrière elle des histoires d’amour et de mort, de larmes et de sang, des pans de la grande Histoire. Benjamin nous fait découvrir cette femme par ses lectures, les lectures de ses livres, de ses journaux intimes.

« C’est en fait la rencontre de deux êtres que tout oppose » souligne Philippe Moncho. « A travers les romans de Joséphine, Benjamin découvre une fresque couvrant toute la 2ème moitié du 20ème siècle. C’est un roman gigogne car à travers toutes ces périodes il y a des histoires et c’est à travers ces histoires que Benjamin découvre Joséphine. En fait le lien qui les unit tous les deux, ce sont les mots ».

Pour écrire ce roman, l’auteur explique avoir regard » de nombreux documentaires sur ces périodes troublées : 2ème guerre mondiale, Indochine, guerre d’Algérie etc... « Même s’il ne s‘agit pas d’un livre d’histoire, il devait être cohérent ».

Dans ce 2ème roman, Philippe Moncho introduit aussi une petite dose d’humour. « On passe par toutes sortes d’émotions dans ce livre et on discerne l’humour sous-jacent de Benjamin ». Autre originalité, la narration qui se fait sous deux formes. « Il y a la rédaction très classique de Joséphine citée par Benjamin, et sa narration à lui, beaucoup plus moderne. Il y a un contraste entre les deux et ça rythme le roman. On bascule sans arrêt entre les deux genres ».

Vite, un détour s’impose chez votre libraire. Glissez-lui à l’oreille le nom de code : « Mirabelle ».





Philippe Moncho sera en dédicaces les :





3 et 4 avril avec Cavallu Marinu à la Galerie La Rocade à Furiani

24 avril à la Librairie des Songes à Siscu.

19 avril avec Cavallu Marinu à Corte

2 juin au Parc de Saleccia

1er Juillet à Arte Libri à L’Île Rousse

3 et 4 août au festival Corsicapolar à Ajaccio

Le 24 août U Punente à Centuri …