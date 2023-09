Sortie de route et abandon pour Loubet au Rallye du Chili

Les voyants étaient au vert ce vendredi matin quand Pilouis Loubet entamait la première journée du rallye du Chili composé de deux boucles de trois spéciales.

Après une troisième place, jeudi, lors du shakedown, le pilote de la Puma avait retrouvé le bon tempo. Cela se confirmait dès la première spéciale ce matin Pulperia (19,77km) où il accrochait la 4e place. Une ES où son partenaire Ott Tänak était le plus rapide en 10’16’’8 laissant Temmu Suninen (Hyundai) à 2’’1 et la Toyota d'Elfyn Evans à 4’’9. Dans la spéciale suivante Rere (13,34 km) les Toyota d’Evans et Rovanperä s'adjugeaient, dans cet ordre, les deux premières places. Quant à Pilouis Loubet, il était troisième à 1’’9 d'Evans.





Restait à passer dans la longue du jour Rio Claro pour mettre un terme à cette première boucle. Le pilote de la Ford était en tête des intermédiaires, après onze kilomètres et c'est peu après qu'il était victime d'une sortie de route et de plusieurs tonneaux. La Ford Puma était gravement endommagée alors que l'équipage était, heureusement, sauf.

Le Porto-Vecchiais est donc contraint à l'abandon après trois spéciales.

Un scénario trop connu cette saison.