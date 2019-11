Ce mardi matin peu après 8 heures et demi une mère et ses deux enfants, âgés de18 mois et de 6 ans, ont été renversés par un véhicule dans la commune de Sorbo-Ocagnano, devant le bar tabac de Querciolo.







Les trois piétons, légèrement blessés, ont été transportés par précaution au centre hospitalier de Bastia.