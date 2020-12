Solidarité - Pour ses dix ans, l'association Inseme publie "Deci anni inseme"

« L’idée était de faire un livre qui reviendrait sur ces dix années pour faire un premier bilan et expliquer comment les choses se sont construites, comment la chaine de solidarité s’est organisée » raconte Laetitia Descoin-Cucchi. Et quel parcours pour Inseme, première association « 100% corse » à avoir été reconnue d’utilité publique l’an dernier : « Aujourd’hui nous aidons 600 à 700 familles par an. Depuis nos débuts, nous avons pu récolter près de 700 000 € et acheter deux appartements à Marseille et un Nice pour loger les familles ». Mais derrière cette réussite, c’est un véritable parcours du combattant que mènent au quotidien la présidente et son équipe : « Rien n’a été facile, on a dû tout arracher » confie t-elle. C’est donc pour dévoiler les coulisses de ce combat qu’est né « Deci anni inseme », publié aux éditions Albiana. Dix chapitres thématiques, rédigés par neuf journalistes ou observateurs privilégiés qui ont suivi le parcours de l’association depuis ses débuts, le dernier revenant à la présidente elle-même. « Notre démarche a toujours été collective, on n’imaginait pas le livre avec un seul auteur » commente t-elle. Auteurs comme éditeur se sont attelés à la tâche de manière bénévole. « Le prix de vente est de 25 €, sur cette somme, 20 € seront redistribués aux familles pour financer l'hébergement ou le transport, les 5 € restant servent à payer les frais d’impression » détaille Laetitia Descoin-Cucchi.Le livre sera disponible à la vente dès la semaine prochaine dans les deux bureaux de l’association, au 11 rue Colomba à Ajaccio et à l’ancien collège de Montesoro à Bastia. Réservable par internet, il sera ensuite proposé à la librairie la Marge à Ajaccio. Une signature y est d’ailleurs prévue le samedi 12 décembre prochain à 10 heures, en présence de tous les auteurs. Par la suite, la liste des points de vente sera actualisée sur la page Facebook de l’association . Un beau cadeau solidaire à offrir ou à se faire offrir en cette période de fêtes.