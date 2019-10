Solenzara : Pêche récréative et initiatives pour la sauvegarde des richesses halieutiques en Méditerranée

La 3ème édition du salon de la pêche est évidemment l’occasion rêvée d’acquérir de nouvelles cannes, leurres, appâts, sonars ou moulinets mais aussi de rencontrer des professionnels et de découvrir des savoir-faire artisanaux.

Pierre-Charles Luzi présente sa marque de matériel destiné à la pêche de loisirs mais également, face aux visiteurs, délicatement, du bout des doigts il reproduit les différents insectes d’eau douce pour en faire des leurres uniques pour la pêche à la truite.

« Un vrai et passionné pêcheur de rivière fini toujours par fabriquer ses propres appâts. C’est un savoir-faire que l’on apprend au fil du temps et des observations des lieux de pêche que l’on fréquente. Les mouches sont réalisées à partir de matériaux synthétiques ou naturels, j’utilise aujourd’hui de la plume de coq, du poil de lièvre et du poil de chevreuil. Il faut une cinquantaine d’appâts différents pour pêcher correctement et ceux-ci vont de l’état larvaire donc aquatique à l’état plus connu d’ insectes ailés » explique Pierre-Charles.

Si la théorie est nécessaire à la bonne pratique de la pêche, c’est impatient que les pécheurs veulent tester leurs matériels et les techniques nouvellement acquises. Pour ce faire différents concours de pêche sont organisés ce dimanche 13 octobre. Rock fishing de 14 à 16 heures suivitd’une démonstration de la pêche au calamars du bord à 17 heures. De quoi designer le meilleur pêcheur local et impressionner les simples plaisanciers venus découvrir ce loisir en plein boom.





Des bouches de Bonifacio au programme Stella mare

« Notre présence sur le salon est importante, car même si nous avons à priori un rôle contraignant, ce n’est qu’un a priori car en réalité si la réserve des bouches de Bonifacio a vue le jour, c’est surtout de la volonté des artisans pêcheurs de cette microrégion. La gestion et la surveillance des réserves halieutiques sont très importantes pour ces usagers de la mer. Ils sont les premiers témoins des changeants environnementaux, d’une part, ceux sur lesquels aujourd’hui nous n’avons aucune capacité d’action tel que le réchauffement des eaux mais aussi sur les changements relatifs à la surpêche et à l’explosion de la pêche de loisir. C’est avec eux que nous avons décidés de protéger certaines zones et c’est avec eux que nous observons attentivement les différentes espèces et leur évolution » expliquait Jean-Michel Culioli, responsable des espaces protégées pour l’office de l’environnement et animateur pour l’occasion du stand de la réserve des bouches de Bonifacio.

Face à lui, sous le premier chapiteau du salon de la pêche de Solenzara, c’est la plateforme Stella Mare qui présente ses missions et ses objectifs de protection et de gestion de la biodiversité marine.