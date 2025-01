Soirée solidaire à Bastia : Unis pour Johan, un combat pour l’espoir

L'Associu A Salvezza, fidèle à sa devise « aiutu è sulidarità à u populu », invite toute la communauté à se rassembler autour de Johan et de sa famille pour leur offrir un soutien inestimable. "Mon engagement contre la souffrance, particulièrement celle qui touche les enfants, est personnel et profond", déclare Michel Baltolu, président de l’Associu. "Élever un enfant malade, c’est un combat quotidien, et je ne pouvais rester insensible aux appels des parents de Johan. Même si plusieurs associations viennent en aide aux familles, il est essentiel de se mobiliser pour leur apporter tout le soutien possible."



Récemment, Johan a subi une lourde intervention chirurgicale et rencontre des difficultés importantes pour s’alimenter. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront entièrement reversés à sa famille afin de l'aider à faire face aux défis médicaux auxquels ils sont confrontés.



Un programme musical solidaire

La soirée sera ponctuée de performances musicales, avec des artistes qui se sont généreusement proposés pour soutenir la cause. Parmi eux, des chants polyphoniques, des sets de DJ, ainsi que des concerts de groupes locaux comme Altare et Orizonte, de Petru-Paulu Lorenzi, Yohan Paolini, et DJ Sancte. Chacun d’eux participe gratuitement, offrant ainsi leur talent pour une cause qui leur tient à cœur.



L’unité face à la maladie

Michel Baltolu souligne l’importance de l’engagement collectif : "La précarité et la maladie sont des combats que nous menons sur tous les fronts. Depuis sept ans, avec l’Associu, nous œuvrons sans relâche, mais je ne suis rien sans les gens qui m’entourent. La générosité des bénévoles, des artistes et des donateurs est essentielle. C’est grâce à eux que nous pouvons offrir de l’espoir à des enfants comme Johan."



L’Associu A Salvezza tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, artistes et donateurs pour leur soutien. Ce soir-là, la solidarité sera à l'honneur, un véritable témoignage de l’unité de la communauté bastiaise face à l’épreuve.