Six ceintures noires pour le Judo Biguglia Corsica

« Une ceinture noire n’est pas attribuée comme ça. Elle se mérite » souligne Lucien Desanti, professeur de Judo, Breveté d’Etat, au JBC . Lui-même ceinture noire 3Dan, ce passionné d’art martiaux sait de quoi il parle. Formé au Judo Club de Lucciana par une figure du judo insulaire, Eugène Nemesi, L. Desanti se consacre aujourd’hui à la formation des jeunes et des moins jeunes. « Notre club recence des licenciés de tous âges, de 4 à plus de 60 ans ». Sous la présidence de Camille Glabs, le club est loin de ronronner avec ses dynamiques animateurs que sont Lucien Desanti, André Garcia, Christophe, Laurence ou encore Rachel Fradin, la secrétaire. « Nous sommes une équipe soudée avec l’appui aussi de la municipalité de Biguglia et des parents des jeunes licenciés » entend préciser Lucien Desanti passé aussi par les clubs de Bastia, Luri, Canari et St Florent. « Ces nouvelles ceintures noires récompensent notre travail à tous ». Un travail fourni durant de longues années. « Pour obtenir la ceinture, il ne suffit pas de passer devant un jury. On ne donne pas une ceinture, on l’acquiert. Le judoka doit avoir 15 ans révolu, être ceinture marron depuis au moins 1 an, avoir obtenu 100 points en combat durant la saison puis passer une épreuve technique judo/Ju-jitsu enfin présenter un kata difficile : le Nage No Kata ».Des conditions remplies avec succès par Calixte Pellereau (cadet), Raphaël Bloch (cadet), Matheo Moretti (cadet), Lucas Scotto (junior), Valérie Lefeuvre (senior) et Dorian Spanu (senior). « Nous possèdons aussi de bonnes graines de champions comme par exemple Alexandre Ardiet Ciccolini qui a participé aux récents championnats de France. On a fait aussi de nombreux podiums aux championnats de Corse». Et la moisson n’est pas finie. La reprise des cours au dojo Tamburini est prévue début septembre avec pas moins de 5 candidats à la ceinture noire : Nathan Huot, Matteo Ronchi, Loïc Ardiet, Pauline Mahieu et Sandrine Ronxin.