Six Scouts des Hauts-de-France en Balagne pour prévenir les incendies de forêts

Après des échanges fructueux par courrier électronique, une initiative empreinte d'enthousiasme a pris forme : l'équipe « Skolto », composée de scouts venus des Hauts-de-France, s'est engagée dans la lutte contre les incendies de forêts en Corse. Chloé, porte-parole de l'équipe, raconte : « Parmi les nombreuses pistes qui s’offraient à nous, la protection de l’environnement et la communication, se sont imposées comme un choix unanimement partagé. Nous avons donc recherché des régions exposées au risque d’incendie mais aussi, dotée d’un riche patrimoine. En effet lors de notre séjour nous souhaitions découvrir l’aspect patrimonial du lieu de destination. La Corse réunissait les deux. Nous avons donc pris contact avec le service d’incendie et de secours de Haute-Corse qui a répondu positivement à notre demande, une faveur que nous avons grandement appréciée ».



Elle poursuit : « Nous n’imaginions pas que ce camp d’été se révèlerait aussi intéressant pour nous. Nous avons vécu beaucoup de moments enrichissants comme la formation de base « comportements et autoprotection contre le feu » qui nous a été dispensée au centre de secours de Calvi. Nous avons également élargi nos connaissances au contact de nos divers interlocuteurs. Nous avons appris beaucoup de choses sur la culture Corse, mais aussi sur la problématique des feux de forêts en Balagne. Nous sommes vraiment reconnaissants à ceux et celles qui nous ont transmis leur savoir ».



Côté prévention, l’équipe « Skolto » a tenu son pari : assurer journalièrement aux heures les plus critiques, une surveillance rapprochée du secteur qui leur avait été attribué au cœur de la très sensible forêt de Bonifato. Ainsi lors de leurs patrouilles sur le terrain, munis de casquettes rouges estampillées « surveillance incendie », les compagnons scouts de Neuville-en-Ferrain, ont renseigné des randonneurs grâce aux connaissances fraichement acquises, distribuant pour l’occasion, des flyers de prévention offerts par l’association départementale de sécurité civile « BSPM ». Ils ont également échangé de manière conviviale avec des pompiers et des agents et cadres ONF locaux, rencontrés au détour d’une piste.