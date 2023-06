Situation des hôpitaux corses : les médecins libéraux en appellent au ministre de la Santé

Pour pallier au manque de praticiens, la CSMF indique que « les médecins libéraux insulaires ont été sollicités. « Et comme lors de la crise sanitaire, ils organisent à nouveau la permanence des soins notamment au sein des maisons médicales de garde, se mobilisent dans leurs cabinets pour répondre aux soins non programmés et aux besoins de notre population durant l’été et bien plus », souligne-t-elle. Un « engagement territorial » qui n’est « toujours pas revalorisé et qui va à l’encontre de toute forme de réquisition », regrette l’organisation.



Dans ce droit fil, la confédération a par ailleurs également entendu réitérer ses inquiétudes quant à l’attractivité de la médecine générale. « Il y a de moins en moins de jeunes qui ont tendance s’installer. On le voit lorsque l’on est maitre de stage et que l’on accueille des internes au sein de nos cabinets, il y a de plus en plus de doutes et d’inquiétudes. Les plus jeunes nous disent qu’ils sont réticents à s’installer car il y a de moins en moins de temps médical, et de plus en plus de temps administratif », déplore ainsi le Dr Laurent Carlini. « Nous espérons que le ministre de la Santé va enfin nous écouter et va proposer des solutions concrètes, pérennes et innovantes pour rendre cette spécialité de la médecine générale attractive et qu’elle soit enfin revalorisée comme elle se doit l’être eut égard de cette nouvelle mobilisation. Cela passe par la revalorisation du prix de la consultation, mais pas que. Il faut aussi revaloriser la consultation dans un souci de dégager ce temps administratif moyennant le financement d’un secrétariat ou d’un cabinet médical, ou d’un aménagement pour améliorer l’accueil et le confort des patients. Il faut revaloriser pour améliorer les conditions de travail et surtout la prise en charge des patients », détaille avant de conclure en soulignant le « rôle fondamental qu’il est indispensable de préserver » des médecins traitants en Corse.