Site de stockage de Ghjuncaghju : U Levante apporte son soutien au collectif Tavignanu Vivu

Dernier épisode du feuilleton du site de stockage de Ghjuncaghju, le 10 février l'association de protection de l'environnement "U Levante" s'est associée au collectif Tavignanu Vivu dans une action forte : un recours devant la Cour d'appel administrative de Marseille en tant qu'intervenant volontaire. Celle-ci a également engagé un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif de Bastia.En effet, pour U Levante, la construction d'enfouissement représente "une atteinte aux objets que l'association protège comme les sites protégés, le Padduc ou encore les espaces stratégiques agricoles."Ces actions en justice font écho à l a décision du tribunal administratif de Bastia qui a annulé l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2016interdisant l’installation du centre de gestion des déchets dans la vallée du Tavignanu le 3 octobre dernier.L'autorisation de construction en vigueur, le projet pourrait voir le jour après plusieurs années de conflit entre la société Oriente Environnement et le la préfecture de Haute-Corse.Les conclusions d'une investigation menée par le collectif Tavignanu Vivu et U Levante, ont révélé que la serpentinite, une roche présente sur le site et contenant de l'amiante, pourraient polluer l'eau du fleuve et ses environs.Pour Brigitte Filippi, du collectif Tavignanu Vivu "l'enfouissement n'est pas une solution, il faudrait préconiser le tri à la source pour optimiser au maximum les déchets". En décembre dernier, les Tavignanu Vivu avaient d'ailleurs rejoint le collectif Zeru Frazu pour manifester leur ras le bol face à la gestion des déchets.A présent la décision est dans les mains des juges.