Sisco a célèbré Jean le Baptiste

A tout juste deux km de sa marine, la commune de Sisco possède, isolée dans un champ, une chapelle, presque, oubliée. La chapelle St Jean-Baptiste. Sa construction remonte au XIIeme siècle. Quelques personnes y ont entrepris aujourd’hui des rénovations, notamment celles des murs et de la charpente. Elles ont aussi la volonté de perpétuer les célébrations. Et si par le passé, un diacre avait officié, cette année un prêtre y a dit une messe dans son intégralité. Prévue dimanche 23 juin, la célébration avait cependant dû être reportée en raison des mauvaises conditions climatiques. C’est finalement ce samedi 29 juin à 16h que le Père Magdeleine, responsable de l’unité paroissiale de Brando, a pu dire la messe tant attendue par les villageois. « Nous fêtons aujourd’hui St Jean-Baptiste, le seul saint dont on fête l’anniversaire de la naissance à l’instar de Jésus et de la Vierge Marie, alors que l’on fête tous les autres saints à la date anniversaire de leur mort » soulignait l’ecclésiastique dans son homélie. Pourquoi cette singularité pour ce saint ? La réponse se trouve dans l’évangile de Saint Luc. « Jean-Baptiste a été sanctifié dans le sein de sa mère par la seule présence de Jésus-Christ lorsque la Vierge Marie a rendu visite à sa cousine, Élisabeth : il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère ».