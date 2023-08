Sisco : L’église en fête avec Armand Paoli

Ce soir-là, à partir de 21h, le talentueux accordéoniste Armand Paoli sera à la baguette avec une pléiade d’invités. Une soirée musicale pleine d'entrain, mêlant jazz et classique, tango argentin, jazz américain, jazz manouche. « J’avais envie de faire une soirée tout public dans cette belle église avec des invités de tous horizons musicaux »

Au programme, déjà Armand et son inséparable accordéon mais aussi en trio jazz avec Marc-Andria (guitare/voix) et Sébastien Dussol (batterie et chant). Mais aussi de grandes voix comme la soprano Elodie Tisserand dans des extraits de la Traviata ou le ténor Andria Aitelli pour ne citer qu’eux.