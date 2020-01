Sisco : L’association « Pour le sourire de Nicolas » propose un loto pour la bonne cause

Sampieru est un bébé atteint de surdité profonde bilatérale qui perçoit aucun son ni de l'oreille gauche, ni de l'oreille droite.

Malgré ce ses parents n'ont pas baissé les bras et le 28 aout 2019 ils ont entamé un combat pour "donner des oreilles à cet enfant plein de vie, qui ne demande qu'une chose : entendre et s'exprimer." et lancé une cagnotte en ligne.

L’association « Pour le sourire de Nicolas » de Sisco a décidé de contribuer à la réusitte de ce crowfounding avec l'organisation d'un loto.



"C’est pour aider Sampieru que nous faisons appel à votre générosité, chers amis artisans et commerçants, afin de récolter des lots (bon d’achat, matériels, alimentaires, etc.) Pour faire de cette soirée de tombola, une parfaite réussite." on lit sur le post Facebook de l'événement prévu le 1er février prochain.



"Si vous connaissez quelqu’un d’intéressé ou si vous-même êtes intéressés à participer à ce projet, n’hésitez pas à nous contacter par message privé sur la page « Des oreilles pour Sampieru "