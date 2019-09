"Simu tutti in dolu" : Les hommages à Massimu Susini se multiplient sur les réseaux sociaux

Massimu Susini : un assassiniu barbaru. Una volta di più, a Corsica perde un giuvanottu di i soi, un militante indiatu inde a lotta pà a ricunniscenza di i dritti di u populu corsu.



Sta tragedia culpisce à tempu a so famiglia, i soi, i so paisani è forse tutti i Corsi, vale à dì un paese sanu sanu.

Vulemu prisintà e nostre parte è tistimugnà di a nostra sulidarità afflitta à l’inseme di i soi.



Nisun argumentu pò ghjustificà l’assassiniu barbaru. Inde un clima di sucetà più cà pisivu, ci tocca à mette in ballu cura, cuntrollu è vigilanza.



