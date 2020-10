Signature d'une nouvelle convention entre Total Corse et l'AD PEP 2B

«En Haute-Corse, la volonté de l'A.D. PEP est de participer à l'organisation cohérente, partenariale et continue des politiques publiques nationales » souligne Ursula Simeoni, Chef de Pôle Communication à l’ADPEP 2B. «Il s'agit d'accueillir et de contribuer à accompagner des enfants, adolescents et adultes porteurs de besoins spécifiques, dans l'ensemble du système éducatif et professionnel ». L'A.D. PEP2B gère ainsi des établissements et services du secteur médico-social (SMS), du domaine éducatif et de loisirs (DEL) et de celui de la formation. Forte de ses valeurs de Laïcité et de Solidarité qui président à l'ensemble de ses actions, elle milite pour une éducation globale de la personne, visant son inclusion scolaire, sociale et professionnelle en totale harmonie avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé notamment celles relatives aux différents « plans autisme ». «Notre politique de maillage du territoire induit une couverture régionale avec 12 établissements, services ou unités médico-sociaux » précise encore Ursula Simeoni.

« A travers ces structures que nous nous efforçons d'installer au plus près des bassins de population suivant les nécessités territoriales, l'A.D. PEP2B assure le suivi de plus de 1500 patients par an dans le SMS, 2500 usagers par an au total incluant le DEL, à travers l'action de plus d'une centaine de salariés, souvent élaborée avec le réseau partenarial » indique de son coté Pascal Vivarelli, président de l’ADPEP 2B.



TOTAL Corse est une PME de 9 personnes qui gère l'approvisionnement en carburant et l'accompagnement technique de 48 stations-service. Depuis 2004, la société Total Corse a initié l’opération « Isula Verde », un projet d'entreprise créé et porté par TOTAL Corse. A ce jour près de 2 M d'euros ont déjà été apportés pour soutenir les petites collectivités et les associations en zone rurale et également proposer chaque année des actions pour les scolaires. «Il ne s'agit pas simplement de co-financer, il s'agit aussi de construire un projet ensemble, d'amener de l'ingénierie, de créer une synergie avec le réseau de partenaires Isula Verde » indique Marie-Noëlle Leonelli, présidente de Total Corse. «Chaque début d'année avec nos partenaire nous nous réunissont pour faire un point sur les besoins, les projets, les blocages. Notre entreprise amène sa dynamique pour aider les petites collectivités et les associations. Cette nouvelle convention signée aujourd’hui illustre bien Isula Verde ».



Vendredi dernier les deux partenaires ont souligné le bilan, bien rempli, des 3 dernières années et ont procédé à la signature d’une nouvelle convention. Au programme de celle-ci une action qui fait suite à un diagnostic de l'ONF sur l'état de 256 arbres du parc, réalisé en Août dernier. Dans la perspective d'un nouvel aménagement pour mieux recevoir les publics, des travaux sylvicoles doivent être entrepris et échelonnés sur 3 ans. 14 arbres, de grands pins, Laricio et maritimes, doivent être coupés très rapidement car ils ont été évalués potentiellement dangereux. L’opération consistera aussi à nettoyer 82 arbres. «C'est un programme très coûteux mais il faut agir rapidement pour la sécurité » souligne M.N. Leonelli. L'instruction du projet global est en cours, par le Comité de Massif. Dans cette opération TOTAL Corse prendra en charge 30% des travaux sylvicoles à réaliser dans les 12 mois, ce qui permet de traiter l'urgence de la situation.