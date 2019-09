"Si volenu manghjà a Corsica" : Core in Fronte réagit à l’assassinat de Cargese

"Notre compagnon de lutte Maxime Susini est mort, lâchement assassiné à Cargese. Militant de Core In Fronte, Maxime était un homme de valeur, juste et droit, toujours aux côtés de ceux qui souffrent. C'était un agriculteur enraciné à sa terre et à la Corse.



C'était un patriote sincère et un militant de la liberté et l'independence de son pays.



Ils peuvent tuer un homme mais jamais un idéal.



La situation de la Corse est mauvaise.



Il y a aujourd'hui des groupes mafieux qui se permettent de tuer et de faire la loi à des fins personnelles qui sont l'argent et l'intérêt.



Ils veulent prendre la Corse. L'état francais qui a fait la guerre aux nationalistes ces 40 dernières années a une très grande responsabilité dans cette situation de ruine, feignant l'ignorance.



Core in Fronte présente ses condoléances à sa famille et envoie son affection et sentiments sincères à tous les siens.



Qu'il repose dans un lieu de paix éternelle."