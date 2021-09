Serra di Scopamena : mairie et habitants unis pour l'autonomie énergétique verte

« Aujourd’hui, l’idée est de créer une Société Coopérative d’Intérêt Collective (SCIC) visant la production d’énergies renouvelables à partir d’installations photovoltaïques et de bois déchiqueté. Il s’agit avant toute chose d’une démarche collective avec les acteurs locaux et les habitants, une finalité éthique et non spéculative » explique le maire.



L’assemblée, à l’écoute, se voit rassurée par le fait que de nombreux territoires se sont déjà engagés dans ce genre de projets sur le continent. La diffusion d’une vidéo présentant l’exemple de la commune de Puy St André, dans les Hautes Alpes, permet à tous de comprendre la démarche, l’intérêt, l’évolution et la force de ce genre de projet. En septembre, le maire e ses conseillers municipaux ainsi que le bureau d’étude qui les accompagnent se rendront d’ailleurs là-bas pour partager l’expérience avec ce territoire pionnier en la matière.



Deuxième étape, des études devront être réalisées sur les toits des volontaires pour s’assurer que la charpente pourra accueillir l’installation. Les particuliers pourront ensuite louer leurs toits pour permettre l’installation des panneaux et produire de l’énergie, ensuite réinjectée dans le réseau EDF.



« Les premiers toits équipés devraient être ceux des bâtiments communaux. À savoir, la mairie, le gîte et le presbytère » explique Jean Paul Rocca Serra. La société devrait être créée dans trois à quatre mois grâce à l’implication quotidienne des conseillers municipaux et des habitants, chacun dans sa spécialité. Une première étape vers un objectif établi sur le plus long terme : l'autonomie énergétique. La mairie a déjà enclenché des procédures en ce sens puisqu'elle a mandaté un bureau d'études pour diagnostiquer le potentiel énergétique de toute la commune, tirant parti de toutes les ressources présentes sur place. De l'eau au soleil en passant par le vent et la biomasse.