Serra di Ferro : la gendarmerie saisit des objets archéologiques à un particulier

Les gendarmes de la brigade de Petreto-Bicchisano, lors d'une surveillance du littoral ont remarqué chez un particulier à Serra di Ferro, de nombreux objets issu de fouilles marines. Il se trouve que la personne détenait illégalement 16 lots composés d'amphores et de poteries antiques. Sur les lots retrouvés 5 étaient rares et d'une grande importance pour comprendre la navigation maritime méditerranéenne.



"Tous les objets ont été saisis et remis au DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), pour étude et conservation", explique la gendarmerie de Corse sur ces réseaux sociaux.



Ces objets constituent un patrimoine culturel, de ce fait ils auraient du faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités compétentes pour être étudiées et pourquoi pas exposées.

"Certaines pièces saisies trouveront une nouvelle vie dans les musées et constitueront ainsi une documentation de référence pour les spécialistes", indique la gendarmerie de Corse.



Si vous possédez des objets de ce type, n'hésitez pas à vous renseigner.