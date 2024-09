Sensibilisation au don du sang : une journée de prévention au collège de Calvi

Le collège de Calvi se prépare à accueillir une journée de prévention et de sensibilisation au don du sang le 17 octobre prochain, suite à une réunion de préparation qui s'est tenue ce jeudi 12 septembre. Organisée par l'Union Départementale 2B des Donneurs de Sang Bénévoles (UDDSB 2B), cette journée cible les élèves de 4ème de l’établissement Jean-Felix Orabona. Lors de la réunion, les différents acteurs impliqués dans l’événement ont coordonné leurs efforts pour garantir le bon déroulement de la journée. Parmi les participants figuraient les membres de l'UDDSB 2B, l’équipe de direction du collège, la police municipale, les sapeurs-pompiers de Calvi, ainsi que la mairie de Calvi. Georges Petrucci, président de l’UDDSB 2B, a souligné l’objectif de l’événement : « Le but de cette mise en scène est de réunir les différents intervenants impliqués lors d’un accident de ce genre et de communiquer aux collégiens sur le sujet en impliquant l'ensemble de la société civile. Nous voulons créer le lien entre les accidents de la circulation et le besoin constant pour l’EFS de disposer des poches de sang nécessaires. »



Ce n’est pas la première fois que l’UDDSB 2B organise une telle journée ; la première édition, en 2018, avait rencontré un franc succès. « Ayant reconstitué l’équipe de bénévoles, nous avons souhaité revenir auprès du milieu scolaire pour communiquer sur l'importance du don du sang, » a ajouté Georges Petrucci.

Arnaud Cohade, principal du collège de Calvi, a exprimé le soutien de l’établissement à cette initiative : « Pour le collège de Calvi, c’est un plaisir de répondre favorablement à ce genre de sollicitation. Cela s’inscrit pleinement dans notre démarche d’encourager l’engagement citoyen des élèves. Nous voulons former des citoyens utiles pour autrui. »

La journée du 17 octobre comprendra une simulation d'accident de la route, commentée par les sapeurs-pompiers de Calvi, devant l’établissement. Les élèves seront ensuite invités à des présentations sur le don du sang et les métiers liés à cette opération. Le principal a précisé que tout sera simulé et qu’aucune inquiétude n’est à avoir : « Il est important de noter que cette simulation sera annoncée à l’avance. Les parents et citoyens peuvent être rassurés. »

Les élèves de 4ème, en particulier ceux inscrits dans la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et la Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG), participeront activement à l'événement. « C’est une occasion idéale pour eux, car le programme scolaire de cette année aborde des thèmes liés au sang et à l'hématologie, » a conclu Arnaud Cohade.

L'UDDSB 2B et le collège de Calvi espèrent que cette journée renforcera la sensibilisation au don du sang parmi les jeunes et contribuera à pérenniser cette action citoyenne dans la région.