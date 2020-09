Sénatoriales de Haute-Corse : Les Républicains et Per L’Avvene soutiennent Jean-Marie Seité

Cinq candidats se disputent, pour le moment, le siège de sénateur de Haute-Corse, son détenteur actuel, Joseph Castelli ne se représentant pas. La droite part divisée avec deux candidats en lice : Jean-Marie Seité, maire centriste de Galeria, et Jean-Simon Savelli, président de la Ligue corse de rugby. Les deux Balanins se revendiquent, chacun, du soutien de la famille libérale. Pourtant si le premier a été désigné lors d’une réunion au restaurant Chez Walter à Lucciana, le 1er septembre , par un certain nombre de ses pairs, le second revendiquait dans un communiqué, paru lundi dans nos colonnes, le soutien des Républicains. « Je pars confiant avec ma suppléante LR Monique Petrignani Emanuelli, qui porte toute la droite des Républicains avec elle », affirmait Jean-Simon Savelli.Moins de 24 heures après, deux communiqués clarifiaient les positions de chacun. Le premier émanant de François-Xavier Ceccoli, Président de la fédération Les Républicains de la Haute-Corse, fait une première mise au point et appelle au rassemblement autour du maire de Galéria : « La Fédération Les Républicains de Haute-Corse apporte son plein et entier soutien à Jean-Marie SEITE, maire de Galeria, et à sa suppléante Charlotte TERRIGHI, maire de Vignale. Jean-Marie SEITE, de par son parcours professionnel et politique est à même d'œuvrer au Sénat pour représenter la Haute-Corse et défendre les intérêts de notre territoire. Compte tenu des enjeux, il est indispensable de partir unis à cette élection, c'est pourquoi nous appelons les autres candidats se réclamant de notre parti à œuvrer autour de la seule candidature du binôme SEITE/TERRIGHI. Merci à tous nos grands électeurs de la droite et sympathisants d'unir leurs forces pour créer le plus large rassemblement possible autour de cette candidature ».De même, le président du mouvement Per l’Avvene, Jean-Martin Mondoloni, et ses colistiers à l’Assemblée de Corse - Marie-Thérèse Mariotti, maire de Taglio-Isolaccio, Francis Giudici, maire de Ghisonaccia, Marie-Anne Pieri et Jean-Louis Delpoux, adjoint au maire de Calvi – réaffirment leurs soutiens à Jean-Marie Seité et invitent les grands électeurs de droite à en faire autant : « Dans le cadre du renouvellement du siège de sénateur de Haute-Corse le 27 septembre prochain, notre famille politique s’est accordée sur la candidature de Jean-Marie SEITE, maire de Galeria, et de Charlotte TERRIGHI, maire de Vignale. Elus respectivement de Balagne et de Marana-Golo, ils incarnent l’équilibre géographique du département. Leurs engagements politiques locaux - au sein de leurs mairies et intercommunalités respectives, au Parc Naturel régional de Corse, au Conseil général, etc… - sont autant d’atouts pour porter la voix des communes, des collectivités locales et de la ruralité. Expérimentés et compétents, désireux de défendre la Corse tout en portant haut les couleurs et les valeurs de la droite régionale et du centre, Jean-Marie SEITE et Charlotte TERRIGHI constituent un binôme déterminé et à la hauteur des enjeux. Aussi, nous invitons les grands électeurs à faire le choix d’un ticket gagnant pour représenter dignement le département de Haute-Corse et défendre une certaine idée de la Corse au Sénat ».