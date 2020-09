Jean-Marie Seité, maire de Galeria, désigné pour représenter la droite aux sénatoriales

Jean-Marie Séité, maire centriste de Galeria est loin d'être un inconnu en politique

Àgé de 64 ans, architecte urbaniste, diplômé de l'école Nationale d'ingénieurs des Ponts et chaussées, professeur d'université en géométrie topographique, est élu local depuis 1995 et premier magistrat de Galeria depuis 2012.

Il est également membre du Pays de Balagne et a assuré la présidence tournante du Pôle d'équilibre territorial et rural au sein de cette institution, mais il est aussi vice-président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne.



- Comment avez-vous appris votre candidature aux Sénatoriales?

- Bien évidemment j'étais partant pour représenter la droite centriste au plus large sens du terme. J'ai été informé que plusieurs maires de communes de Haute-Corse et représentants de communauté de communes s'étaient réunis à Corte. À l'issue de cette réunion on m'a appelé pour me dire que à l'unanimité, le choix des participants s'était porté sur mon nom. C'est avec plaisir et fierté que j'ai accepté et j'essaierai d'être à la hauteur de leurs espérances.

Je suis connu comme un centriste au sens le plus large du terme et j'espère à convaincre le plus grand nombre de grands électeurs. Si je suis élu j'espère représenter dignement la Corse dans les plus hautes instances nationales.





- Qui sera votre suppléante?

- Ma suppléante sera Charlotte Terrighi, maire de Vignale depuis 2014, cadre supérieur du secteur privé. Ensemble nous avons des idées et nous comptons bien les faire connaître et les développer.



- Jean-Simon Savelli, Président de la Ligue Corse de Rugby a annoncé sa candidature. Qu'en pensez-vous?

- Jean-Simon Savelli est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'échange parfois. Il a des qualités et c'est quelqu'un qui aime la politique.

En sa qualité de Président de la Ligue Corse de rugby il fait du bon travail et de plus il a réussi ce tour de force de faire venir deux équipes internationales pour la prochaine coupe du monde.

L'intérêt de la démocratie c'est que tout le monde puisse y aller.





- Pourquoi avoir fait ce choix d'aller aux sénatoriales?

- Contrairement à certaines idées reçues, un sénateur a un rôle très important. C'est lui qui participe au travail de contrôle du Gouvernement et ce qui me plait dans cette fonction c'est qu'il examine en premier lieu les projets de loi relatifs à l'organisation des collectivités territoriales.

Comme les sénateurs, je suis très attaché aux territoires et à ses problématiques.

Entre les maires et élus des com com nous échangeons beaucoup sur nos problèmes et nous nous efforçons de les faire remonter.





- Quelles seront les principales orientations de votre programme

- J'aurais l'occasion dans les prochains jours de communiquer en détail sur notre programme mais ce qui est certain, si je suis élu, c'est que je ne compte pas faire de la figuration . Je compte travailler dans la simplicité, au service des citoyens, des entreprises, des collectivités .

Je compte aussi me pencher sur le fonctionnement de la Chambre des Territoires de Corse et son mode de scrutin. Nous devons tirer les enseignements des erreurs du passé.