Sénatoriales en Haute-Corse : la campagne monte d’un ton

« N’ayant pas été sollicité par Via Stella dans son édition de Corsica Sera du dimanche 6 septembre au sujet des sénatoriales, je souhaite, comme tous les autres candidats, à donner mon point de vue sur le débat de cette campagne. Nous en sommes exactement là où je ne voulais pas être, pour la Corse : dans un jeu souterrain où l’intérêt personnel et clanique s’immisce insidieusement au détriment de projets ambitieux pour la Corse. C’est regrettable.

Je reste persuadé qu’une force politique de rassemblement peut proposer un complément nécessaire à une unique vision nationaliste qui sera la seule force gagnante de ces petites ententes où elle sait prendre part.

Je me suis présenté tôt dans cette élection, j’ai quadrillé la Haute-Corse pour prôner ce rassemblement qui a trouvé un véritable écho. C’est un projet auquel je crois fermement. Je poursuis cette campagne avec force et conviction.

Je regrette de ne pas avoir été invité par Via Stella qui a dressé il y a peu un bilan des candidatures. Je suis surpris d’ailleurs d’avoir été le seul candidat à ne pas avoir été interviewé. Mais ce n’est pas grave. Ma motivation est d’autant plus grande. Et contrairement à ce qui a été dit, rien n’est écrit !

Je pars confiant avec ma suppléante LR Monique Petrignani Emanuelli, qui porte toute la droite des républicains avec elle. »