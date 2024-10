Semi-marathon di Portivechju : Boris Ringot de haute lutte, Faouzia Soufi sans rivale

A 10 heures étaient donnés, simultanément, du port de commerce de Portivechju et de Palumbgahja les départs du semi avec 400 coureurs, du 10 kilomètres, plus de 200 coureurs et de la même manière de la marche de 8 kilomètres, au profit de la Marie-Do avec plus de 200 marcheurs.





Sur le semi-marathon deux coureurs prenaient les devants avec Boris Ringot (Saint Omer) et Christophe Brunerie (CA Propriano). Ce duo allait faire la course en tête devant Christophe Polaszek qui suivait à distance Du côté des féminines, l'athlète de Franconville Faouzia Soufi avait déjà pris la mesure de ses rivales. Après le col de Varra et la descente vers Picuvaghja le duel entre Ringot et Brunerie se poursuivait. Quant à Faouzia Soufi elle avait, sauf impondérable, course gagnée.

La deuxième partie du semi sur le parcours vallonné après l'embranchement de Palumbaghja permettait à Boris Ringot de commencer à se détacher. Il franchissait, d'ailleurs la ligne d'arrivée en 1h17'39 avec 55 secondes d'avance sur le Proprianais Christophe Brunerie (1h18'34). La troisième place était Christophe Polaszek en 1h22'13. Faouzia Soufi, 8e du général, l'emportait chez les féminines en 1h30'20 devant Elsa Casadesus en 1h44'34 et Emilie Veyrat en 1h47'24.

Houssine Ayadi seul au monde sur le 10 kilomètres

Sur ce tracé très vallonné du 10 kilomètres, après une entame très roulante, c'est Houssine Ayadi qui prenait la tête de la course d'entrée de jeu pour ne plus la quitter. Le Bastiais s'imposait en 34'40, devant le Kenyan Duncan Kipukurgat Kiptanui (38'12) et l'athlète du CO Porticcio, Alexandre Raibaldi (38'14). Chez les féminines succès de Chrystelle Vincensini en 44'47 qui a devancé Marie Grimaldi (47'42) et Rachel Demasi (49'10)