Semi-liberté à Pierre Alessandri : les premières réactions des collectifs de défense des prisonniers politiques

Forcément, la nouvelle a fait grand bruit. Incarcéré depuis 23 ans et condamné à la réclusion criminelle a perpétuité, Pierre Alessandri a obtenu de la cour d’appel de Paris son placement en semi-liberté probatoire, ce mardi 31 janvier. Une décision hautement symbolique pour l’un des membres du commando Erignac, qui était libérable depuis 2017. « Évidemment, c’est une grande satisfaction, même si ce n’est que l’application a minima de la loi française », explique Ghjuvan Filippu Antolini, porte-parole du collectif d'anciens prisonniers « Patriotti ». « Il est incarcéré depuis bientôt 25 ans, il est éligible à la liberté conditionnelle depuis quasiment 7 ans, et il ne l’obtient que maintenant ! »



Concrètement, cette mesure de semi-liberté probatoire prendra effet le 13 février 2023, pour une durée d'une année. Sous réserve de la bonne exécution de cette mesure de semi-liberté, Pierre Alessandri, qui pourra sortir de détention la journée, afin d’aller travailler, mais retournera dormir en prison le soir « C’est un aménagement de peine qui permet au détenu de se réinsérer », décrypte Ghjuvan Filippu Antolini. « Ensuite, ça devrait déboucher vers une libération conditionnelle. Pour lui, c’est le début de la fin. Maintenant, on espère qu’il va en être de même pour les neuf autres prisonniers politiques corses. » Un avis évidemment partagé par Thierry Casolasco, président de l’association de défense des prisonniers Sulidarità. « Aujourd’hui, on peut dire qu’il y a un tout petit pas qui a été franchi par l’État. Ce n’est que le début. »