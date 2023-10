Semaines d’Information sur la Santé Mentale : les dernières manifestations en Corse

Bastia

Jeudi 19 octobre à 14h30, Cinéma le Régent

Ciné-Débat : Projection du film "La folie et après ?" suivi d'un débat autour du rétablissement - Club House de Bastia

Le club house en partenariat avec le cinéma le Regent organise la projection du film “La folie et après”. Le film de Sylvie Perrin,

est un appel à ne pas se voiler la face, à écouter et à accueillir ces malades . Un documentaire absolument nécessaire, loin

des clichés dans lequel l'expression " faire de sa faiblesse une force", prend ici tout son sens.



Ajaccio

Jeudi 19 octobre, à partir de 14 heures, Centre social des Salines Table ronde et ateliers : Réhabilitation Psychosociale, nouvelle pratique

Le C2R2 (Centre de Réhabilitation psychosociale de la Région Corse) présentera la réhabilitation psychosociale et proposera deux ateliers sur les méthodes.



Vendredi 20 octobre, de 9h30 à 12, Port Tino Rossi - Sortie en voilier avec l’UNAFAM et ses partenaires

L’Unafam Région Corse et ses partenaires Groupe d’Entraide Mutuelle U Passagiu, Femmes Solidaires et Funambules

proposent une sortie voile dans le cadre de la 34e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM).



Jusqu'au 22 octobre, Tous pour chacun

Tous pour chacun t’ouvre ses portes

Retrouvez sur les réseaux sociaux de l’association Tous pour Chacun, le programme des événements proposé par l’association.



Podcasts Santé Mentale

Enregistrés par Podcastu Sexistu, cette série de micros-trottoirs permet aux jeunes de s’exprimer sur la thématique de la Santé Mentale.



Balagne

Jeudi 19 octobre, à 10 heures, CIAS d’Ile Rousse Balagne Ateliers de l’ARACT Corse : impacts de la crise sanitaire sur

l'évolution des addictions au travail

Sur la base d’une enquête de Santé Publique France, l’ARACT traitera de l’impact de la crise covid sur la santé mentale et

l’évolution des addictions au travail.