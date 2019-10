Semaine européenne des régions : La Corse, les Baléares, la Sardaigne et Gozo mettent la pression sur l’insularité

L’exemple de Gozo

C’est bien l’avis de la ministre de Gozo, membre du gouvernement de Malte qui a pris la question de l’insularité à cœur pendant sa présidence de l’UE. « Il faut dépasser la réglementation rigide et obtenir une certaine flexibilité et un cadre adéquat ». Justyne Caruana prend son île en exemple, la plus petite de l’UE, pour expliquer les défis auxquels les insulaires sont confrontés « Les difficultés sont considérables, la dépendance absolue à l’île de Malte. Malgré cela, nous connaissons un développement économique sans précédent : 5% de la croissance de Malte, Gozo est un contributeur net au PIB national. Malte a développé un paquet de mesures infra-sectorielles pour Gozo concernant l’accès aux infrastructures, à la connectivité, à la numérisation pour mieux explorer des secteurs à haute valeur ajoutée. Les aides d’Etat sont importantes pour compenser les handicaps structurels. Elles doivent être garanties pour créer le meilleur environnement économique possible. Elles donnent des résultats : l’économie de Gozo s’ouvre à l’intelligence artificielle et au tourisme de la santé, l’île est la nouvelle plaque tournante de l’innovation avec la participation de Microsoft et de Google. Son développement va de pair avec la protection de son environnement et de ses paysages, moins de gaspillage et la promotion d’une île sobre en carbone et une croissance bleue. La transition énergétique est très importante pour les îles et essentiel pour l’UE. Il faut que les fonds de transition soient suffisants et que les îles ne soient pas oubliées ».



Des territoires pilotes

Pour Justyne Caruana, la coopération avec les autres îles est fondamentale, c’est pourquoi Gozo a rejoint le trio originel. « Nous sommes confrontés chaque jour à des défis et nous devons partager nos expériences pour arriver à un résultat rapide. Nous voulons envoyer un message fort à l’UE : nous sommes petits, mais résistants et résilients, nous sommes forts. Et si l’UE veut se rapprocher des citoyens, comme elle le dit, elle doit nous entendre. Etant petits, nous pouvons avancer de manière rapide, nous pouvons être des territoires pilotes ». L’union faisant la force, la déclaration est ouverte à toutes les îles qui voudraient s’y agréger. Les députés européens présents assurent de leur soutien pour garantir la visibilité des îles sur l’agenda européen. Le député européen de la France Insoumise, le Réunionnais Younous Omarjee, président de la Commission du développement régional, a déjà demandé que la question de l’insularité soit étendue à toutes les îles. « Nous devons créer un guichet unique pour que toutes les questions relatives aux îles soient prises en compte et vérifier que les îles utilisent tous les outils à leur disposition », ajoute Eleni Marianou. « Tous les citoyens européens doivent avoir tous les droits. Certains pays comme l’Espagne ont mis au point des politiques de discrimination positive qu’il faudrait généraliser. Nous souhaitons un livre blanc qui reprenne l’article 174 et acte la clause d’insularité avec l’indice de périphéricité ».



Une stratégie opérationnelle

Pragmatique, Gilles Simeoni propose, donc, d’être « le plus opérationnel possible. Nous pouvons décliner la stratégie autour de quatre directions : auprès du Comité des régions, en profitant aussi de la présence de la Finlande pour réfléchir sur le thème de l’économie, de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la transition énergétique où les systèmes insulaires ont quelque chose à apporter, notamment en matière d’économie circulaire. Nous devons prendre des initiatives en matière de lutte contre la pollution, notamment plastique ». Ensuite auprès du parlement européen. Il agrée la proposition du député Alfonsi d’organiser une réunion de travail entre les députés insulaires et la CRPM dont l’assemblée générale se tiendra dans 15 jours à Palerme en Sicile. Egalement de saisir l’opportunité de la présidence croate qui interviendra en janvier 2020 : « La Croatie est un état insulaire, nous devons profiter de ses 6 mois de présidence pour acter un certain nombre d’avancées ». Enfin d’intensifier les rapports avec la commission. « Nous sommes mobilisés. Nous avons besoin du soutien des états membres de rattachement. Le chemin est tracé. Reste à nous donner les moyens de réussir rapidement ».



N.M.