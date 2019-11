Semaine de la sécurité des patients : l’ARS prime l’hôpital d’Ajaccio

. Objectif : sensibiliser l’ensemble des publics aux enjeux de la sécurité des soins et de favoriser un dialogue entre usagers / patients et professionnels de santé. Cette année, la SSP

Un concours régional



L’ARS de Corse a à cœur de valoriser les projets locaux des professionnels de santé des établissements de santé, des structures et établissements médico-sociaux, des structures de premier recours et des usagers dans la mise en œuvre d’initiatives innovantes sur le sujet. C’est pourquoi, depuis 2017, elle organise un concours régional dans le cadre de la semaine sécurité des patients. Cette année, c’est le centre hospitalier d’Ajaccio qui a été récompensé pour l’action «chambre des erreurs virtuelle », projet porté par la direction des relations avec les usagers, l’équipe opérationnelle d’hygiène, la cellule d’identitovigilance et le bureau qualité médicamenteuse.



Le prix de 1000 € servira aux équipes lauréates pour mener une action de sécurisation de la distribution des médicaments aux patients.