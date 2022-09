Semaine de la mobilité : vélos et trottinettes ont le vent en poupe à Ajaccio

Plus rapide, plus économiques, plus écologique, la pratique du vélo et de la trottinette pour se déplacer en ville a augmenté dans les dernières années mais elle reste peu développée à Ajaccio. "J'ai tendance à prendre ma voiture pour faire à peu près tout, même pour aller acheter une baguette de pain, mais de plus en plus je pense à me mettre au vélo par souci écologique" confie Laetitia, 50 ans chargée de communication dans une entreprise privée qui avoue aussi voir de plus en plus de pistes cyclables et se faire souvent la réflexion qu'elles "sont terriblement vides ce qui lui donne d'autant plus envie d'essayer."



Audrey, 30 ans est en télétravail pour une boîte parisienne d'audiovisuel. Elle n'utilise que les transports en commun et son vélo "Je respire, j'habite en Corse depuis deux ans alors j'en profite! Le vélo me permet ça et à Ajaccio c'est le rêve. ".

Elle avoue faire de longues balades le long des Sanguinaires à vélo 3 à 4 fois par semaine



Anthony 15 ans est au collège Fesch , il a une trottinette comme une dizaine d'élèves de sa classe "c'est pratique et on peut se mettre à deux dessus, en plus c'est une bonne chose pour l'environnement ,on ne veut pas faire comme nos parents qui ont chacun une voiture , le réchauffement climatique ce n’est pas de la blague !"



Vanina, 23 ans est coiffeuse à Mezzavia utilise les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail chaque matin et regrette d'attendre parfois trop longtemps. "J'utilise mon vélo le week-end en attendant de pouvoir m'acheter une voiture" même si elle admet avoir l'impression de faire un geste pour l'environnement qu'elle pense parfois à prolonger "mais faudrait que tout le monde le fasse sinon ça ne sert à rien" .



S'ils sont nombreux à avoir choisi de se replacer à vélo ou trottinette, nombreux sont ceux qui sont réticents comme Raymond, 63 ans, retraité de la fonction publique et habitant du centre-ville :pas de voiture, mais pas de vélo non plus. Il trouve ça trop dangereux. Habitué d'un café du cours Napoleon , il a vu plusieurs belles chutes: "On dirait qu'ils ne voient pas les voitures, ou qu'ils font semblant de ne pas les voir".



Le pa ys ajaccien c'est tout de même 15 km de pistes cyclables et la Capa multiplie les efforts avec une application C apamove ainsi qu'un site internet qui répertorient les aménagements cyclables. L a volonté de la Cap a est de convaincre le plus grand nombre et ainsi plusieurs arguments sont mis en avant : l'écologie évidemment dans un premier temps, l'argument financier aussi : utiliser les transports en commun c'est maîtriser son porte-feuille et enfin l'argument de la santé qui est aussi capital . Reste à séduire les Ajacciens qui sont encore quand même très attachés à leurs habitudes... et à leurs voitures .