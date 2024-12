Sécurité à la chasse : 31 infractions relevées en Haute-Corse durant une vaste opération de contrôle

Du 7 au 15 décembre 2024, l'Office français de la biodiversité (OFB), en collaboration avec la Gendarmerie nationale et la Douane, a mené une série de contrôles dans plusieurs communes de Haute-Corse pour garantir le respect des règles de sécurité à la chasse. L'opération a impliqué plus de 200 chasseurs, vérifiant non seulement leur comportement sur le terrain, mais aussi les conditions de transport des armes. Au total, 31 infractions ont été constatées, dont 2 délits pour transport d’armes sans motif légitime et 29 contraventions liées à des manquements aux règles de sécurité, comme le transport d’armes non protégées ou des erreurs dans la gestion des prélèvements cynégétiques. Les contrôles ont eu lieu sur 7 journées réparties sur l’ensemble du département, avec des interventions à la fois en journée et la nuit, dans des zones comme Lucciana, Vescovato, et Lumio.



Bien que le taux d’infractions ait diminué par rapport à l'année dernière (25 % contre 15 % cette fois), il reste trop élevé selon les autorités. Parmi les chasseurs contrôlés sur le terrain, près de 31 % ont été verbalisés, un chiffre en hausse par rapport à 2023.



L’OFB a rappelé que ces contrôles ne se limitent pas à une approche répressive, mais comprennent également un volet pédagogique. Des brochures et des guides de sécurité ont été distribués pour sensibiliser les chasseurs aux bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le transport des armes et la mise en sécurité pendant la chasse.



Cette opération s’inscrit dans une dynamique nationale de prévention des accidents de chasse. En effet, depuis plusieurs années, les bilans d’accidents montrent une diminution des accidents mortels, bien que les accidents corporels demeurent une préoccupation. En 2023, six accidents mortels ont été enregistrés en France. En Haute-Corse, l'année 2024 a été marquée par une tendance plus positive, avec aucune victime grave à déplorer à ce jour. Toutefois, l’OFB continue d'intensifier ses contrôles. "Nous poursuivrons ces actions tout au long de la saison cynégétique, en partenariat avec les fédérations des chasseurs, pour assurer la sécurité de tous", conclut l’Office.