Secousse ressentie en Haute-Corse ce jeudi : la thèse du bolide avancée

Ce n'était, à priori, ni un tremblement de terre, ni un avion franchissant le mur du son. Alors, quelle est l'origine du fort bruit qui a secoué la côte est de la Corse et une partie de la Toscane ce jeudi ?

Aux alentours de 16h30, des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux rapportaient une secousse accompagnée d'un bruit assourdissant. Beaucoup ont indiqué avoir ressenti des vibrations dans leur maison, et des lycéens passant leur dernière épreuve écrite du Bac ont mentionné des

et

l'explication la plus plausible

​

est celle d'un météorite entré en contact avec l’atmosphère au sud de Montecristo.

. expliquent au quotidien italien les scientifiques de l'Institut géophysique toscan-Fondation Parsec, et l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) et l'Université de Florence :

"D'après l’énergie libérée – explique Marco Morelli, responsable de l’Institut géophysique toscan – ainsi que l'altitude et la trajectoire, on peut supposer qu'il s'agissait d'un bolide. » Ce bolide n’a pas été vu « en raison de la brume causée par le sirocco, et de toute façon, avec la lumière du soleil, il est très difficile de voir ces corps astéroïdaux."