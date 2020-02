Seconde édition de la Fiume’Ziku Night à Alzipratu : on est venu de toute la Corse

L’objectif de cette soirée étant de récolter des fonds au bénéfice de l’association AHCMN qui s'investit dans la recherche pour la lutte contre les maladies neurodégénératives dont notamment la maladie d’Huntington. Achille Acquaviva (président de l’association AHCMN -Domaine de la Figarella) raconte :

“Lorsqu’on est confronté à la maladie d’Huntington, il est facile de mesurer le manque de dispositif d’accompagnement, aussi bien au niveau de la recherche médicale que pour le soutien des personnes aidantes”





Pour cette seconde édition, le vigneron Pierre Acquaviva n’a pas hésité à mettre à disposition son domaine afin d’accueillir une série de concerts et de moments de partage dans un contexte “Zéro Déchets” mis en place par Nadège Gautier (organisatrice Fiume’Ziku):

“Nous voulions faire une soirée sous le signe de la solidarité mais également démontrer qu’une manifestation publique doit être exemplaire en terme de gestion des ressources et des déchets : Zéro plastique, bio-déchets, produits locaux, etc.”





Pour Pierre Acquaviva (Domaine Alzipratu) « cette soirée a pu mettre en avant la solidarité des vignerons mais également celle de l’économie balanine qui n’a pas hésité à mutualiser ses ressources pour la réussite de l’événement. Nul doute que nous remettrons ça l’année prochaine ! »





L’organisation remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement et est ravie de voir qu’une nouvelle fois, la soirée Fiume’Ziku a connu un réel succès. C’est sans nul doute qu’une troisième édition verra le jour en 2021 !

Un grand merci aux artistes qui se sont produits bénévolement sur scène : Slencha, Amnésie, Rue des Dimanches, RedRedWine & Bachvs, mais également à tous les bénévoles et leur fantastique énergie et c’est sans oublier nos généreux contributeurs:



Mairie de Lumio, Antoine Simeoni/Legnarte, Domaine de la Figarella, Domaine A Ronca, L’Enclos des Anges, Domaine Camellu, Domaine Renucci, Domaine Maestracci, Clos Landry, Clos Culombu, Domaine Orsini, Brasserie Gloria, Sauvages et Gourmandes, Signature Di Balagna, Weldom Calvi, Serge Ricco, Billy Butteri, Eco Creazione, Ventu Di Mare, U Sguardu Zitellinu, Zéro Déchet Calvi, L’amadeus, E Fritelle, Biscuits de Zilia, Leclerc Ile Rousse, SPAR Calvi Acapulco, Super U Calvi, Casino Calvi, Dumè Casta, RadioCalviCitadelle, Tele Paese, CNI, Corse-Matin, Charles Edmond Gesegnet...



