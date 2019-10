Sécheresse en Corse : situation stable mais le maintien de la vigilance préconisé

"Un été 2019 classé 3ème au rang des étés les plus chauds", c'est le constat réalisé par Patrick Rebillout, directeur de Météo France d'Ajaccio, lors de cette réunion. "On a eu un été particulièrement long avec, à Ajaccio par exemple, 47 jours au dessus de 30°C, et certains endroits sur l'île où la température était de 4°C au dessus des moyennes saisonnières". Concernant le bilan des averses, "toute la Corse a été globalement arrosée, exception faite du littoral". A noter également un mois de septembre particulièrement sec et des températures de 2°C au delà des températures habituelles. Le constat semble alors évident "il manque de l'eau en Corse, notamment sur le littoral avec un indice d'humidité du sol qui se révèle déficitaire."





Concernant le mois d'octobre, les prévisions semblent laisser entrevoir quelques améliorations avec un niveau de pluie plus ou moins normal qui devrait "amener assez d'eau pour retrouver quelque chose de correct". En revanche, on devrait assister à des températures plus chaudes que la moyenne pour les 3 prochains mois.

Le bilan réalisé par l'Office Hydraulique a permis de démontrer que la situation était globalement humide, "une année moyenne pour laquelle la situation hydraulique de la Corse est dans la continuité des mois précédents, avec la plupart des cours d'eau contenant un débit moyen". Par la suite un point a également été fait sur la situation des barrages hydrauliques des nappes phréatiques en Corse avec "des perspectives favorables pour l'automne".



Un bilan relativement stable donc, qui appelle cependant à un maintien de la vigilance, et une prolongation des différents arrêtés d'interdiction de l'emploi du feu jusqu'au 14 octobre prochain.