Sécheresse agricole : la chambre d’agriculture de Haute-Corse réclame une cellule de crise

L’exceptionnelle sécheresse agricole qui touche la Haute-Corse depuis plusieurs mois et la conséquente perte de cultures sous l'effet de ce phénomène climatique ont poussé la chambre de l'agriculture départementale à demander "qu’une cellule de crise soit mise en place."

"On demande aux pouvoirs publics, c'est à dire l'Etat, à l'ODARC, à la MSA, de mettre en place une cellule de crise, pour les cas les plus désespérés - indique Joseph Colombani président de la Chambre d’agriculture de Haute Corse.



Si une demande de reconnaissance de "calamité agricole sécheresse" a été lancée en août dernier par la chambre à cause d'un niveau de sècheresse jamais enregistré depuis que Météo France existe, l'indemnisation des agriculteurs touchés n'interviendra que dans un an ou deux : "un an et demi ou deux ans c'est ce qui se fait de plus courant et à ce moment là, c'est sûr, que les dégâts seront faits au niveau de la trésorerie, explique Colombani, Mais il y a des situations qui sont extrêmement critiques notamment pour les éleveurs qui n'ont pas touché les aides de la PAC ."



Comme cela se fait dans d'autres départements français, cette cellule pourrait étudier les cas les plus critiques pour lesquels définir des mesures spécifiques à mettre en ouvre afin d'éviter que les explorations disparaissent. En effet aujourd'hui sur l'ile, selon Joseph Colombani, il y a 200 agriculteurs "qui se trouvent dans des situations exterminent délicates."



" J'ai aussi demandé qu'il soit lancé un recensement des sinistres agricoles afin de connaitre les besoins réels et que ensuite une commission puisse réfléchir sur les modalités d'accompagnement des cas plus compliqués". Le président de la FDSEA de la Haute-Corse souhaiterait que cette cellule de crise s'enclenche à chaque fois "qu'il y a une situation exceptionnelle."