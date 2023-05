Sécheresse : Pas de restriction d'eau, mais un appel à la vigilance en Haute-Corse

L'eau manque déjà cruellement en France. Nous ne sommes qu'au mois de mai et pourtant, la sécheresse fait déjà craindre le pire. 20 départements sont concernés par des restrictions d'usage de l'eau et 26 autres sont en état de vigilance, selon les chiffres du gouvernement publiés ce mercredi.



Pour l’heure la Corse n'est pas concernée par des restrictions mais la sécheresse préoccupe. "Depuis janvier 2022, 12 mois sur 16 ont été déficitaires et la saison de recharge qui va de septembre à fin mars 2023, a été déficitaire en termes de précipitions, avec seulement 70% de la normale." explique la préfecture de Haute-Corse dans un communiqué diffusé ce jeudi. "Certaines microrégions ont été plus durement touchées, comme la région bastiaise qui n'a atteint que 53% du cumul attendu. D'autres zones, comme le Cap Corse (60-70%), la Castagniccia (60-70%) et le littoral de Balagne (70%), ont également affiché un déficit plus important."



Pour autant, les services de l'État ne se veulent pas alarmistes. Ce déficit est en effet moins important que celui de 2022 et des précipitations sont attendues dans les 15 prochains jours en Haute-Corse, avec un cumul prévu de 60mm. "Ces pluies devraient au moins permettre de stabiliser la situation, voire de l'améliorer." explique la préfecture qui observe. De plus les 18 rivières sous surveillance montrent "un écoulement visible et leur débit est conforme aux moyennes saisonnières, sans assec à signaler pour l'instant." et les barrages affichent des taux de remplissage très satisfaisants. "Compte tenu des prévisions de précipitations plutôt encourageantes pour les 15 prochains jours, aucune restriction n'a été mise en place dans le département à ce stade par le comité de ressources en eau, qui rassemble services de l’État, de l’OEHC, de la Collectivité de Corse, de la Chambre d’agriculture, de l’ODARC ainsi que les représentants des filières agricoles."



Les agriculteurs engagés de manière volontaire

Toutefois, "afin d’anticiper les conséquences d’une sécheresse qui s’aggraverait, deux réunions se sont tenues en avril, avec les représentants des filières agricoles, d’une part, et avec les principaux acteurs économiques consommateurs d’eau, d’autre part" et à l'issue de ces rencontres les agriculteurs ont proposé d’engager de manière volontaire dès la mi-mai des réductions de consommation d’eau qui vont se traduire par des limitations d'usage, soit une journée par semaine sans arrosage.



Pour retarder au maximum de déclenchement des seuils d’alerte le préfet de la Haute-Corse lance un appel "à chaque citoyen pour qu'il fasse preuve de vigilance et de civisme dans sa consommation quotidienne afin de préserver et d'économiser la ressource en eau, contribuant ainsi à une année 2023 plus sereine."



Le comité de ressources en eau, quant à lui, tiendra des réunions rapprochées pour ajuster les mesures en fonction de l'évolution des indicateurs et pouvoir réagir rapidement en cas de dégradation des données.