Sécheresse : Avec un mois sans véritables pluies en Corse, le record de 2020 a été égalé

"Sur les 30 derniers jours, il y a un déficit hydrique assez important sur la Corse puisqu'il n'a pas ou peu plu, ajoute Jean-Marc Malfitano, météorologiste pour l'antenne Corse de Météo-France. Il a un peu plu dans l'extrême-sud, sur une petite zone entre Figari et Bonifacio, avec une cinquantaine de millimètres, ce qui est assez proche des normales. Entre la Parata et Ajaccio, il y a eu quelques pluies mais on est quand même en déficit. Sur tout le reste de la Corse, il y a eu moins de 5 mm de précipitations sur le dernier mois."



Les dernières pluies insulaires remontent à la période du 18 janvier. Depuis, plus rien, ou presque. "On est en gros déficit puisque sur un mois classique de janvier, il devrait pleuvoir environ 60 à 80 mm, rappelle Jean-Marc Malfitano. Là, on est entre 0 et 10... La plupart de la Corse est en déficit. Pour le moment, on est à moins de 10% des précipitations attendues sur le mois de février. Sur la Corse-du-Sud, heureusement qu'il avait plu et même neigé en montagne, donc c'est moins problématique. Mais en Haute-Corse, le déficit hydrique est vraiment important."



La série pourrait bientôt prendre fin. Si les prochains jours s'annoncent dans la même dynamique, la fin de semaine pourrait se ternir. "Une perturbation pourrait arriver dans le nord-est de l'île, précise le météorologiste. Des précipitations sont envisageable samedi et dimanche sur l'est corse."