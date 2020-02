Scola in festa di Folelli, lieu de transmission culturelle pour les nouvelles générations

C'est à l'occasion de sa visite à Scola in festa que le sénateur Joseph Castelli, anciennement maire de Penta-di-Casinca, a déclaré qu'elle constituait la "vitrine de la commune".

Dans une ancienne usine réhabilitée il y a cinq ans en lieu de culture, Scola in festa, portée notamment par le chanteur Felì, constitue un lieu de "transmission culturelle".

Plus de 300 élèves venus de la commune et des alentours se réunissent au dessus de la médiathèque de Folelli pour apprendre le chant, la danse, la musique et même le théâtre. L'école dispense aussi des cours "d'éveil musical" destinés à des jeunes enfants dès l'âge de trois ans.





Selon Felì, "tous les moyens sont bons pour faire œuvre de transmission culturelle, et il y a un besoin et une envie vu le nombre d'élèves que nous avons aujourd'hui."

En effet, Scola in festa facilite notamment l'apprentissage de la langue via celui du chant et de la musique tout en étant "une formation musicale classique où l'on apprend à lire et à écrire la musique, c'est très important pour nous étant donné que l'on estime que c'est la meilleure formation." rajoute le chanteur.