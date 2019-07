Sceni d’Istatina : avec la Communauté de communes, le théâtre s’invite en Alta Rocca !

Cette année, la Communauté de communes de l’Alta Rocca a souhaité fédérer sous une bannière commune les manifestations théâtrales qui se déroulent en juillet et août en Alta Rocca à l’initiative des associations. De son côté, elle organisera également une représentation de la compagnie Acquaviva au Teatru d’Orra de San Gavino di Carbini.



6 spectacles sont proposés à Aullène, Levie, Quenza et San Gavino di Carbini entre le 26 juillet et le 13 août 2019.



Programme



« Sampieru Corsu »



De Guy Cimino et Jacques Thiers

Compagnie U Teatrinu

Mise en scène : Guy Cimino

Pièce en langue corse « surtitrée » en français



Doria Petru, alias DiPi est un réalisateur corse de Paris qui a raté le Riacquistu. En quête de reconnaissance et de corsitude à travers ses racines, il vient en Corse en compagnie de sa mère, possessive et toujours affamée, pour tourner un film sur celui qu’il considère comme le plus grand héros de Corse : Sampiero Corso, l’Othello corse, le plus corse des corses. Mais tout ne se passe pas comme il le voudrait.



L’histoire de Corse est mise à mal par un scénario qui confond sans vergogne les époques et les personnages historiques, les comédiens se prennent pour ceux-ci et le drame n’est jamais loin...

Vendredi 26 juillet - 21h à Levie, Groupe scolaire



Tarif:10€



Spectacle proposé par le Comité des fêtes de Levie









« Les Autres »



De Jean-Claude Grumberg



Compagnie I Salt’In Bocca

Mise en scène : Nicolas Guignard

Avec « Les Autres », nous sommes pris au piège. On rit, gêné parfois, ou inquiet, on croit reconnaître des gens, et puis, très vite, on s’interroge sur nous-mêmes. Qui sont ces autres ? Qui peut prétendre être à l’abri d’un acte malveillant engendré par la peur de l’autre, par la peur de soi, révélant une différence qui divise au lieu d’unir.

Samedi 27 juillet - 21h00 à Quenza, Place de l’Église

Gratuit

Spectacle proposé dans le cadre des Biennales sculpturales de Quenza







« L'oiseau et le vent »



Conte musical écrit et interprété par José Oliva



L’oiseau et le vent est une création plurielle : pièce chantée mais également invitation au voyage à travers poésie, mythologie, féerie et rêve.

Dans ce conte musical merveilleux, le vent est le seul narrateur capable de nous faire partager le parcours de cet oiseau chanteur, né sous les mansardes d’un vieux théâtre vénitien.



Vendredi 2 août à 21h à Aullène, Église Tarif:5€

Spectacle proposé par l’association Nanzi è Oghji











« Cette maudite race humaine » de Mark Twain La Nouvelle Compagnie - Stéphane Auvray Nauroy



Une tendre satire sur « le complexe de supériorité » de l’homme, avec une volée de flèches désopilantes sur la tendance anthropo-centrée de l’homme, qui révèle la causticité irrévérencieuse de l'auteur.

Le spectacle est interprété par le comédien et metteur en scène Stéphane Auvray Nauroy, Aullénois et directeur de l'école de théâtre du même nom.



Mardi 6 août à 21h à Aullène, Église

Jeudi 8 août à 21h à Quenza, Église

Tarif:5€

Spectacle proposé par l’association Nanzi è Oghji











« Il était parfois »



Compagnie A Funicella

Mise en scène : Charlotte de Casanova

Deux conteuses-clowns-comédiennes nous racontent des histoires... Histoire d’en rire, histoire de passer une heure ensemble, histoire de se souvenir...

Les contes se répondent, se contredisent, s’imbriquent ou s’inventent sur le plateau. Et elles, les diseuses d’aventures diverses, nous perdent dans un labyrinthe surprenant, et tirent des fils pour que nous en sortions...

Spectacle tout public

Jeudi 8 août à 21h à Levie, Place de l’Église

Gratuit

Spectacle proposé par le Comité des fêtes de Levie dans le cadre de la Fête de la Saint- Laurent











« Georges Feydeau. Hommes au bord de la crise de nerfs »



Compagnie Raymond Acquaviva

Mise en scène : Raymond Acquaviva

Le spectacle est constitué de deux pièces en un acte de Georges Feydeau, le plus grand des vaudevillistes, devenu également un classique de la littérature théâtrale au même titre que Molière.

« On purge bébé » met en scène le couple industriel. Un fabriquant de porcelaine, sur le point de recevoir à déjeuner un commanditaire qui doit lui signer un gros contrat, voit l'heure passer alors que sa femme, toujours en chemise de nuit, bigoudis sur la tête et seau hygiénique à la main, le houspille au sujet de la constipation de Toto, leur fils.

Dans « Mais ne te promène donc pas toute nue », c’est le couple politique qui est représenté. Un député de gauche devrait bientôt se voir attribuer le portefeuille de la marine mais sa femme a la fâcheuse tendance de se promener en chemise transparente dans l’appartement, alors que Clemenceau, son collègue à la Chambre, habite en face et qu'un journaliste doit venir l’interviewer.

Mardi 13 août à 21h30 à San Gavino di Carbini, Teatru d’Orra

Gratuit

Spectacle proposé par la Communauté de communes de l’Alta Rocca