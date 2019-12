Scambià, le polo "pensé" à Borgo : responsable et 100% recyclé

Il y a un an, Adrien et Clément des cousins de la région bastiaise se sont lancé un défi : réaliser un polo en matière entièrement recyclée. C'est après avoir regardé une émission sur les vêtements de ce type que les jeunes hommes ont eu l'idée de créer des polos sur le même modèle.Avec Scambià, les jeunes hommes ont voulu créer une alternative à la fast fashion. Adrien raconte : "Nous sommes partis d'un constat : l'industrie du textile est la deuxième plus polluante au monde."Il faut dire que la confection d'un polo classique, demande plus de 2 500 litres d'eau et 270 grammes de pesticides. Pour un polo recyclé c'est 50 litres et aucun pesticide employé. Scambià utilise une fibre similaire au polyester grâce à l'usage de bouteilles recyclés. Pour un polo, ils utilisent ainsi six bouteilles. Pour couronner le tout, les boutons sont fait avec de l'acétate bio et des copeaux de bois. Adrien explique leur démarche : " La mode ça parle à tout le monde, donc il important pour nous de confectionner le polo avec ces matières d'avenir."Les jeunes hommes veulent s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. Pour cela, ils achètent des bobines de fil recyclé en Espagne, dans l'une des deux seules usines qui en produit en Europe. Les polos sont ensuite tricotés dans le Rhône et assemblés dans l'Aube. Ils reprennent : "Pour nous il était important que le polo ne fasse pas deux fois le tour de la planète avant d'arriver chez le client."Dans le même esprit, le polo est uniquement vendu sur internet et sur commandeLa création de ce vêtement recyclé est sans aucun doute la suite logique au parcours scolaire des deux cousins. En effet, Adrien possède un master ingénierie écologique, parcours environnemental et Clément, lui, un DUT technique de commercialisation.Adrien et Clément ont choisi de commercialiser leur polo via la plateforme de crowfunding Ulule. Les polos étaient en vente au prix avantageux de 65€. Les jeunes hommes devaient reverser 10% des ventes de la campagne à l'association de dépollution de la Méditerranée "Corsican Blue Project".La vente en direct permet ainsi aux deux jeunes de "vendre à un prix juste toute l'année." La fabrication française et l'utilisation de matériaux recyclés augmentent le prix final de 30%.La campagne de crowfunding s'est achevée avec succès. Les cousins ambitionnent donc de compléter la gamme et l'étendre à de nouveaux produits.Une très belle initiative à saluer.Pour acheter un polo recyclé rendez-vous sur leur site.