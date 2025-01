Sauvetage en mer : la SNSM dresse un bilan intense de l’année 2024 en Corse

Autre secteur d’intervention pour les Sauveteurs en Mer : l’assistance aux navires. La station SNSM de Saint-Florent explique que “cette année encore, toutes sortes d’avaries ont provoqué les demandes d’assistances”, comme “une avarie électrique ou de barre, une panne de carburant ou hélice engagée, un chavirage et échouement”. Elle précise que “deux missions ont été particulièrement difficiles, dont une à plus de 16 milles nautiques (environ 30 km) dans le nord-ouest de la Revellata qui a duré 10 heures dans une mer formée et des creux jusqu’à trois mètres et la seconde pour un voilier échoué avec grosse voie d’eau sur la plage de L’île-Rousse qui a duré plus de six heures et a nécessité l’engagement des deux moyens nautiques de la station”.





À Bonifacio, deux interventions ont eu lieu simultanément à la fin du mois d’août, l’une pour porter assistance à un voilier de 12 mètres en panne moteur sous les falaises de Bonifacio, et l’autre pour un voilier de 14 mètres échoué dans le secteur de Piantarella. La SNSM de Porto-Vecchio a quant à elle porté assistance à un voilier bloqué sur un banc de sable après avoir dérivé dû au vent fort.





Du côté d’Ajaccio, la vedette et le semi-rigide de la SNSM sont intervenus sur trois incendies et plusieurs pannes de carburant. Au port de Taverna, les Sauveteurs en Mer ont mené des opérations sur des navires en panne, leur principal type d’intervention. Enfin, la SNSM de Propriano est intervenue sur des naufrages ou encore des bateaux échoués.