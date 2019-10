"Sauver le peuple corse d'une disparition programmée" : le manifeste du nouveau FLNC publié sur les réseaux

"Nous, patriotes corses, avons décidé de nous unir pour reconstituer le FLNC", écrit le groupe dans son nouveau manifeste qui s’inspire à celui du 5 mai 1976.

Le communiqué d'une page titré "FLNC Per l'Indipendenza" circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux et a été remis à Corse-Matin, qui a révélé cette information ce 30 septembre.







Interdiction d'achat immobilier aux non-corses, corsisation des emplois, limitation du tourisme et de la grande distribution, création d’une compagnie maritime corse, apprentissage obligatoire de la langue corse, attitude par rapport à la majorité territoriale et aux autre forces politiques et « modalités d’interventions » sont les neuf points clé listés dans le communiqué "d'interdictions et de préconisations" pour "sauver le peuple corse" remis à Corse-Matin lors d'une conférence de presse clandestine.