Sauts en mer dans la baie de Calvi pour les légionnaires du 2e REP avec l'Airbus européen A400M

"Effervescence à l'aéroport Calvi-Balagne ce mardi 2 juillet ou le gros porteur militaire de chez Airbus Military, , l'A400M était stationné sur le tarmac et dans la Baie de Calvi où tout au long de la journée plaisanciers mais aussi badauds de la plage et du port ont pu assister à plusieurs séances de largages en mer puis plus tard sur la DZ du Camp Raffalli.

Durant ces sauts en mer, plusieurs embarcations étaient là pour assurer la sécurité des parachutistes du REP, prêts aussi à intervenir en cas de problèmes, tout comme l'ambulance stationnée elle sur l'ancien port de commerce de Calvi.

l'A400M n'est pas une nouveauté à Calvi où il s'est déjà posé. En revanche, en ce qui concerne les sauts en mer, c'était bien une première.

Dès 9h30 à l'aéroport, le gros porteur stationné au Poste N°2 faisait l'objet de bien des convoitises.

Sur le tarmac, on pouvait noter la présence de nombreux militaires mais aussi des invités, dont le peintre de renommée internationale comme Hom N'Guyen qui a suivi avec beaucoup d'intérêt les explications du colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP.

Il était 11h15, avec près de deux heures de retard sur l'horaire prévu lorsque l'énorme masse de l'A400M, fleuron d'Airbus Military, s'élevait dans le ciel calvais, avant d'effectuer deux passages au dessus de la zone de sauts délimitée dans la baie de Calvi par des embarcations pneumatiques où se trouvaient certains médias.

Tous attendaient un premier largage, l'A400M disparaissait pour finalement revenir pour se présenter et effectuer une première série de largages suivies de bien d'autres.

Ces sauts effectués par les légionnaires de cette armée d'élite qu'est le 2e REP de Calvi devaient servir d'expérimentation après les critiques essuyées en terme de déboires et de coûts de ce gros porteur européen mais aussi et surtout en raison de soucis opérationnels , et non des moindres.

Dernièrement, un général de l'armée de l'air a mis l'accent sur certains problèmes opérationnels rencontrés par l'A400M, notamment dans sa capacité à pouvoir larguer hommes et matériels:

«Notre A400M Atlas ne répond pas aux besoins des opérations aéroportées, son utilisation pour le largage du fret et des personnels n'est pas encore ouverte aujourd'hui, mais nous sommes confiants dans ses grandes capacités d'allonge, il reste l'avion de l'avenir».

Même si ces propos se veulent malgré tout rassurants, il n'en demeure pas moins que les problèmes existent:

«Sur l'A400M, si on largue en simultané trente paras par chaque porte, soit soixante au total -comme on fait habituellement sur C130, avec une ouverture automatique du parachute grâce à une sangle attachée à l'intérieur de la carlingue- le flux d'air généré par les hélices est tel que les paras peuvent se croiser sous l'avion, avec tous les risques que cela implique», confirme à présent un professionnel.



Du côté du 2e REP, on confirme que cette série de largages dans le ciel de Calvi est justement là pour comprendre les difficultés rencontrées et y remédier dans la concertation.

Le 2e Régiment Etranger de Parachutistes, connu et reconnu pour ses capacités opérationnelles est par définition le Régiment le plus à même d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations posées.