Sartène : le spaziu ghjuventù à l'écoute des jeunes de la région

"Ce n'est pas une structure sociale de plus mais vraiment un lieu de conseils, d'orientation et d'aide", précise Anastasia Rubini, chef de service du spaziu ghjuventù de Sartène. Ce mardi 1 er décembre, un représentant de l'éducation nationale, de la commune de Sartène, de Porto-Vecchio, de la DDCSPP, de la CAF et les membres de la Falep 2A (la fédération des associations laïques et éducation populaire) étaient réunis pour inaugurer les locaux du" point accueil écoute jeunes" de la région.



Cet espace unique en Corse s'adresse aux 12-25 ans et leurs familles et permet de répondre aux questionnement que la jeunesse peut se poser. " Ici, ils peuvent venir nous voir pour avoir des informations sur des formations, sur l'école; nous indiquer leurs difficultés dans la recherche d'emplois, sur leur santé mais aussi sur les conflits intra-familiaux", poursuit Anastasia Rubini,.



Pour aiguiller ces jeunes, le spaziu ghjuventù dispose d’une éducatrice spécialisée, d'une médiatrice familiale ainsi que d'une psychologue qui se rend sur place deux fois par mois. Le Spaziu propose également de la prévention notamment sur le thème de la sécurité routière ainsi que des actions pour la famille comme "le café, une pause pour les parents".

Fort en collaboration, ce lieu peut compter sur ses partenariats avec les établissements scolaires, les services de la Collectivité de Corse, la mission locale et le musée de Sartène pour venir en aide aux jeunes.



Un besoin sur la Corse-du-Sud



Cette présence sur le territoire avait été établie lors d'un diagnostic opéré en 2014, lorsque la Falep 2A s'était installée. En 2019, le point d'accueil avait d'ailleurs reçu 80 visites. Désormais il est en train de se développer et devrait également rayonner sur Porto-Vecchio et Bonifacio. Il est aujourd'hui aussi accessible aux jeunes de Propriano.