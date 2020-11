Sartène : il volait des voitures pour ne pas prendre le bus

Le 3 novembre dernier, un Ajaccien a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes de la communauté de brigades de Propriano et Sartène, après avoir volé 5 véhicules. C'est en fait le prêtre du couvent St Damien à Sartène qui avait appelé la gendarmerie après avoir surpris l'homme tentant de piller le tronc de l'édifice religieux.



A de nombreuses reprises, le larcin s'est emparé d'un véhicule pour rallier Ajaccio au lieu de prendre le bus. "Cet individu a profité de l’imprudence des victimes laissant leur véhicule ouvert, et parfois le moteur tournant, le temps d’une course rapide", indique la gendarmerie de Sartène.



A l'issue de l'enquête, le voleur a été présenté devant le procureur de la République d’Ajaccio et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement.