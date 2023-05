Sartenais-Valincu : La problématique de l’irrigation de la vallée du Rizzanese et de la plaine de Baracci

- Où en êtes-vous du projet d’irrigation des terres agricoles du Sartenais-Valincu ?

- La réunion du 4 mai à Santa Lucia di Talla concernait justement l’aménagement hydraulique du Rizzanese et du Baracci et s’inscrit dans un projet global de territoire sur l’ensemble du Sartenais-Valincu. Elus comme agriculteurs nous avaient clairement exprimé leur souhait de voir réaliser des aménagements hydrauliques afin de pérenniser et de développer l’activité agricole sur ce territoire. Pour mettre en œuvre ces projets, nous avons souhaité établir une méthode. L’ODARC et l’OEHC ont présenté cette démarche globale concernant l’ensemble du territoire en mai 2022 au lycée agricole de Sartène. Il s’agissait aussi de démontrer notre volonté de lancer concrètement les dossiers, alors au point mort, de l’irrigation de la vallée du Rizzanese et de la plaine de Baracci, comme celle de la vallée de Conca. La mise en application de la méthode s’est traduite en novembre 2022 par le lancement du Comité de pilotage (Copil) pour l’extension du réseau d’eau agricole vers la vallée de Conca. Une deuxième réunion de ce Copil est d’ailleurs programmée le 24 mai. La réunion de Santa Lucia di Talla a abouti, sur le modèle de celui de la vallée de Conca, à la création d’un comité de pilotage concernant le suivi de la création de deux réseaux d’eau brute agricole, basés sur le droit d’eau dont dispose l’OEHC sur le barrage EDF du Rizzanese. L’un sur la haute vallée du Rizzanese concerne notamment une agriculture de montagne et des oliveraies. L’autre sur les vallées médiane et basse du Rizzanese et la plaine de Baracci concerne une agriculture plus productive avec notamment de l’élevage, du fourrage, des prairies et du maraîchage.



- Quels sont les besoins d’eau pour la vallée du Rizzanese et la plaine de Baracci ?

- Le droit d’eau, dont dispose l’OEHC sur le barrage EDF du Rizzanese, est fixé à 1,6 million de m3 de mai à octobre, selon une répartition mensuelle convenue. Cela déterminera une surface irrigable en fonction des types de cultures et des techniques d’irrigation utilisées. Le protocole de mise à disposition des volumes d’eau par EDF à l’OEHC prévoit que 10% du droit d’eau soit consacré à l’irrigation de la partie haute de la vallée et que 90% soit consacré au reste de la vallée et à la plaine de Baracci. Une première étude sommaire nous laisse penser que ce droit d’eau sera suffisant pour irriguer les cultures présentes sur les deux vallées et permettre un développement agricole. Il est suffisant également pour pourvoir, comme prévu, à la construction du barrage et assurer les besoins en eau domestique des communes en demande, mais aussi la défense incendie. Cette première étude théorique doit, aujourd’hui, être confirmée par une étude de terrain plus importante et plus précise auprès des agriculteurs par nos partenaires de l’ODARC et de la Chambre d’agriculture. Une étape que nous avons décidé de lancer immédiatement à l’issue de la réunion du 4 mai.