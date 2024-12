Sartè : la fête des Saints Innocents à célébré les enfants à Santa Maria

Dans la continuité de la Nativité



Depuis quelques mois, le père Culioli officie dans le Sartenais, son engagement auprès des paroissiens est profondément ancré dans la religiosité populaire.

"je m'inscris dans quelque chose qui a reçu un bel accueil de la part du cardinal Bustillo et du pape. La piété populaire est un acte qui, dans sa simplicité, dans sa chaleur, est une porte d'entrée pour s'approcher de Dieu. Ceci me conforte dans ce que j'ai toujours fait. C'est cette piété populaire qui a porté ma vocation, pour moi tout a commencé par cette piété" aime à rappeler Olivier Culioli.

Ce samedi matin, en l'église Sainte-Marie de Sartè l'archiprêtre en chasuble rouge, symbole de l'amour et de l'innocence des jeunes martyrs, a béni les nombreux enfants que compte la communauté paroissiale, car la bénédiction des Innocents a un lien direct avec la fête de la Nativité qui loue les valeurs familiales et la naissance d'un enfant.

" Lors de la bénédiction des enfants, nous chantons les cantiques de Noël, Le Divin Enfant et d'autres chants que nous entendons habituellement pendant la messe de minuit. Nous reprenons ces cantiques, car la fête des Saints Innocents est belle et joyeuse, son côté festif s'inscrit dans la continuité de la Nativité. La fête des enfants se poursuit après la bénédiction par le partage d’un goûter.

Le contraste avec la gravité de l'événement commémoré montre qu'en célébrant la lumière, on trace un message d'espoir et de paix.



Ce samedi matin, Olivier Culioli a célébré la fête des Saints Innocents qui évoque le massacre, perpétré par le roi Hérode, de tous les enfants de moins de deux ans aux alentours de Bethléem."L'Église honore cette péricope en célébrant les enfants,baptisés ou pas encore, et peu importe leur âge. Je bénis tous les enfants en mémoire des innocents tués sous le règne d'Hérode, c'est une façon d'honorer les premiers martyrs. Cet événement tragique, on le retourne en manifestation joyeuse, car c'est la victoire du bien sur le mal. On célèbre le christianisme qui représente la victoire de la lumière sur les ténèbres", précise le prêtre.Cette commémoration est un rappel poignant de l'innocence perdue et de la souffrance des enfants déclinée dans les saintes Écritures. Cette tragédie souligne la fragilité de la vie humaine et en particulier celle des plus vulnérables. Bien plus qu'un simple souvenir, la bénédiction des Saints Innocents sert à rappeler l'importance de protéger les enfants et de défendre les droits des plus faibles.C'est une invitation à la réflexion et à la responsabilité collective envers les générations futures ainsi que le soulignait récemment le Saint-Père dans son homélie au Casone "les enfants sont votre joie et votre gloire. Voir un peuple qui fait des enfants, ceci est notre avenir".