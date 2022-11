Sarrola-Carcopino : une trentaine de foyers privés d'électricité après l'incendie d'un groupe électrogène

VL. le Jeudi 24 Novembre 2022 à 11:17

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 novembre, vers 4 heures, le poste de transformation électrique installé par EDF Corse après le passage de la tempête Denise pour alimenter le secteur du Mandriolo, commune de Sarrola-Carcopino, a pris feu.

Un dispositif important composé de sapeurs pompiers, gendarmeries et les équipes EDF a été déployé afin de maîtriser le sinistre, procéder à son évacuation et à l’acheminement d’un nouveau groupe.

L'installation d'un nouveau groupe électrogène est en cours et le courant devrait être rétabli dans l’après-midi.